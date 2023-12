Für die Dumme in der Altmark wurde am Montag eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Durch das Tauwetter und Regen steigen die Pegel derzeit wieder an.

Die Wasserpegel in der Altmark steigen durch Regen und Tauwetter weiter an.

Magdeburg/DUR/dpa - Nach Hochwasserwarnungen für Flüsse im Harz steigen auch die Wasserstände in der Altmark aufgrund von Regen und Tauwetter an. Es gebe eine Warnung für die Dumme nahe Tylsen im Altmarkkreis Salzwedel, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Sonntag in Magdeburg mitteilte.

Er geht davon aus, dass am Pegel Tylsen/Salzwedeler Dumme im Nordwesten Sachsen-Anhalts die Alarmstufe 1 von 4 erreicht werde.

Dabei sei zu erwarten, dass die Flüsse stellenweise über die Ufer treten. Es besteht keine Gefährdung der Anlieger, sie seien aber um erhöhte Wachsamkeit gebeten, hieß es.

Die Hochwasserwarnung gelte zunächst bis Montagmittag. Die Dumme ist ein Nebenfluss der Jeetze. Auch dort seien - ebenso wie für das Flussgebiet des Aland - schnell steigende Wasserstände aufgrund des Wetters zu beobachten.

Alarmstufe 1 (Meldebeginn) das Flussbett ist bordvoll, stellenweise kleinere Ausuferungen

noch keine Gefährdung der Anlieger

erhöhte Wachsamkeit

Alarmstufe 2 (Kontrolldienst) Ausuferungen beginnen, die bei eingedeichten Gewässern bis an den Deichfuß reichen

Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind überflutet, teilweise leichte Verkehrsbehinderungen an Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

Kontrolle von Gewässern, gefährdeten Anlagen und Objekten sowie er Ausuferungsbereiche

Beseitigung von Abflusshindernissen

Alarmstufe 3 (Wachdienst) Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen oder Keller möglich

Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen

bei eingedeichten Gewässern steht das Wasser bis zu halben Deichhöhe

ständiger Wachdienst auf den Deichen durch die Wasserwehren

Durchführung von vorbeugenden Sicherungsmaßnahmen an Gefahrenstellen, Beseitigung örtlicher Gefährdungen und Schäden

Beginn von Maßnahmen zur Deichverteidigung

Alarmstufe 4 (Hochwasserabwehr) Überflutung größerer Flächen, unmittelbare Gefährdung für Menschen, Tiere, Objekte und Anlagen

Standsicherheit der Deiche ist gefährdet

Gefahr der Deichüberströmung

aktive Abwehrmaßnahmen von Deichverteidigung bis zu Evakuierung von Mensch und Tier

Bereits Ende November wurde in der Altmark und Börde durch die starken Regenfälle vor Hochwasser gewarnt. Die Dumme erreichte damals sogar die Warnstufe 3.