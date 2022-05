Hohe Inflationsrate in Sachsen-Anhalt sorgt für steigende Lebensmittelpreise

In Sachsen-Anhalt sind Lebensmittel im September um 5,7 Prozent teurer geworden. Was das für Bedürftige und die Salzwedeler Tafel bedeutet.

Positiver Blick in die Zukunft: Die Salzwedeler Tafel kümmert sich weiterhin um genügend Lebensmittel für Bedürftige.

Salzwedel - Zurzeit gibt es in Deutschland eine hohe Inflationsrate. Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes in Sachsen-Anhalt gebe es im Bundesland eine um 4,6 Prozent steigende Teuerungsrate der Verbraucherpreise für den Monat September gegenüber zum Vorjahresmonat. Dadurch geraten verschiedene Produktpreise ins Wanken. Welche Auswirkungen entstehen hierdurch gerade für Bedürftige in Salzwedel und wie geht die Tafel damit um?