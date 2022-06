Hohe Spritpreise trotz Tankrabatts: Der Frust in Salzwedel steigt

Der Preisnachlass auf Benzin und Diesel kommt nicht bei den Kunden an, die ihre Wut vor Ort entladen. Eine Tankstellenpächterin in der Altmark macht ihrem Ärger nun Luft.

Die Kunden sehen derzeit rot: Die Kritik an den Spritpreisen für Krafstoff wird immer lauter. Der Frust entlädt sich an den Tankstellen.

Salzwedel - War die Freude bei manchem Autofahrer in der Altmark am Tag der Preissenkung noch groß, ist eine Woche später Ernüchterung, sogar Wut eingekehrt. Der Tankstellenrabatt ist fast verpufft. Von einer Entlastung der Autofahrer seit dem 1. Juni ist an den hiesigen Preistafeln kaum mehr etwas zu sehen. Stattdessen steigt der Frust an den Zapfsäulen. Und der entlädt sich beim Tankstellenpersonal. Eine Pächterin packt nun aus und übt dabei harte Kritik.