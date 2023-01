Historische Hopfendarre Verein kämpft um Turm in Salzwedel - Kann Brandbrief an Denkmalschutz in Halle Abriss verhindern?

Die alte Hopfendarre in Salzwedel erhitzt die Gemüter. Die Wohnungsbaugesellschaft will sie abreißen. Ein Verein setzt sich für den Erhalt ein. Fällt das Denkmal alter Brautradition in der Fachwerkstadt im Norden Sachsen-Anhalts oder nicht?