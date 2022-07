Hund und Katze im Urlaub: Salzwedeler Tierschützerin gibt Tipps

Der Sommerurlaub steht vor der Tür: Nur wohin mit Hund und Katze? Und wenn sie mitkommen können, was muss bei der Reiseplanung mit Blick auf die Haustiere beachtet werden? Nancy Schulz vom Salzwedeler Tierschutzverein Pfotenhilfe hat Tipps für Tierhalter.

Salzwedel - Der Sommerurlaub ist für viele Familien der Höhepunkt des Jahres. Gemeinsam ausspannen, andere Länder erkunden, fremde Kulturen kennenlernen. Doch was passiert mit den haarigen Familienmitgliedern? Wenn der Hund nicht mit ins Hotel darf und die Katze bei der Kreuzfahrt nicht erwünscht ist, muss eine Lösung her. Selbst wenn die Haustiere mit auf Reisen gehen, sollte das gut geplant sein. Nancy Schulz vom Tierschutzverein Pfotenhilfe in Salzwedel erzählt, worauf Tierhalter bei der Reiseplanung achten sollten.