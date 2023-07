Zahlreiche Hansestädter beobachteten am Wochenende ein seltens Schauspiel, als 1100 Grad Celsius heiße Bronze im Freien zu einer Erinnerungsglocke gegossen wurde.

Glockengießer Simon Laudy beim Ausgießen der Glocke in Salzwedel 1.7.23

Salzwedel - „Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise, fließe nach der rechten Weise“, fast wie eine Anleitung liest sich diese Passage aus Schillers Lied von der Glocke. Und genau so war es am Sonnabend gegen 22 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs am Steintor zu beobachten.