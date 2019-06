Der Salzwedeler Hundesportverein bietet Training, Ausbildung und Spaß für Zwei- und Vierbeiner.

Salzwedel l Als Ben auf dem Agility-Parcour durchstartet geht ein Raunen durch die Schar der Zaungäste und später anerkennendes Lachen. Der Pudel rast in Windeseile über die Hindernisse, den Slalom absolviert er, ohne auch nur eine Stange auszulassen. Sein Frauchen Johanna Schwarz kann kaum hinterherkommen. In seinem Eifer übersieht Ben das eine oder andere richtungsweisende Zeichen. „Er ist ein bisschen übermotiviert“, sagt Agility-Trainer und Vereinsvorsitzender Jürgen Kampe mit einem Schmunzeln.

Zum Tag des Hundes lud der Salzwedeler Hundesportverein auf sein Gelände ein, und viele Hundehalter kamen mit ihren Vierbeinern, um sich über das Angebot zu informieren. Anette Friedrich macht mit ihrer Elsa noch nicht so lange beim Agility-Training mit. Die Hündin ist ängstlich, stammt aus dem Tierschutz und muss erst wieder langsam Vertrauen fassen. Die Hindernisse zu überwinden, dabei genau auf ihr Frauchen zu achten, macht ihr Spaß und sie kommt aus sich heraus, erzählt die Hundehalterin.

Anfänger im Agility-Sport

Auch Luna ist noch ein Anfänger im Agility-Sport. Heike Sommer will die neun Monate alte Hündin der Rasse Harzer Fuchs damit auslasten. Als Hütehund gezüchtet, braucht sie eine Aufgabe. Und Agility passe ganz gut, es fordere die Intelligenz der Hunde und ist ein enges Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch, schätzt Heike Sommer ein. Unterstützung gibt es nicht nur vom Trainer, auch die erfahrenen Sportler, die regelmäßig zu Wettkämpfen fahren, geben den Neulingen viele Tipps. Immerhin sind unter ihnen Landesmeister und Teilnehmer an Turnieren auf Bundesebene.

Der Sport ist nur die eine Seite, die der Verein bietet. Es wird auch die Ausbildung zum Schutz-, Fährten- oder Gebrauchshund angeboten. Eine Herausforderung für Hundehalter der geeigneten Rassen und für die Zuschauer immer eine spektakuläre Show, wenn die Hunde den „bösen“ Scheintäter stellen und festhalten.

Welpen- und Junghundeausbildung

Wer mit seinem Vierbeiner nicht so hoch hinaus will, ist auf dem Hundeplatz am Kuhdamm genauso herzlich willkommen, versichert Jürgen Kampe. So sei es für alle Welpen und Junghunde sinnvoll, die Übungsstunden zu besuchen. Dort lernen die Jungspunde neben den ersten Gehorsamslektionen Sozialverhalten. Wer mit seinem Hund die Begleithundeprüfung ablegen möchte oder muss – betrifft alle Halter von sogenannten Kampf- oder Listenhunden – kann sich das dafür nötige Know how holen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist dafür nicht erforderlich, aber jederzeit möglich.

Übrigens sind in der Einheitsgemeinde Salzwedel mit Stand vom 18. Juni 1527 Hunde angemeldet, wie aus dem Rathaus zu erfahren war.