Ein Intercity-Express-Zug hält an einem Bahnsteig – ab heute ist das auch für mehrere Monate in Salzwedel wieder der Fall.

Salzwedel. - In einer Stunde und elf Minuten von Salzwedel nach Hamburg Hauptbahnhof. Gerade einmal acht Minuten länger, also eine Stunde und 19 Minuten, dauert es ins Stadtzentrum von Berlin. Geradezu fantastische Aussichten für alle, die es gelegentlich mal in die größeren Metropolen zieht. Immerhin acht Monate soll der Luxus wohl anhalten. So lange, wie auf der Hauptstrecke Hamburg-Berlin gebaut wird und der ICE deshalb umgeleitet werden muss.