Idee aus den Niederlanden ist Thema: Solaranlage auf dem Arendsee?

Mit Solarmodulen Energie zu erzeugen ist rund um den Arendsee immer wieder Thema. Bislang ging es aber nur um Felder und Dächer. Nun rückt das Gewässer selbst in den Blickpunkt der Kommunalpolitik.

Höwisch (hz) - Der Ortschaftsrat Höwisch lehnt den Bau einer Freiflächenfotovoltaikanlage in der Gemarkung ab. Während der Diskussion darüber wurde von Ortsbürgermeister Frank Schumann auch ein Foto von einer Anlage auf einem See in den Niederlanden gezeigt. Es hieß, dies könnte für den Arendsee ein Thema werden.