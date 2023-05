Salzwedel - Als die Deponie GmbH des Altmarkkreises mit der Biotonne startete, standen die Telefone nicht still, erinnert sich Julia Riep von der Abfallberatung. Viele Fragen hatten die Bürger damals. Was darf in die Biotonne und was nicht? Welche Gebühren werden erhoben und wie sieht es aus, wenn auf dem eigenen Grundstück eine Kompostierung möglich ist? Das ist möglich, aber bleibt es auch so?

