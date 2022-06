Im Altmarkkreis Salzwedel sind Betrüger unterwegs und stoppen Autofahrer

Die Masche ist nicht neu – derzeit in der Altmark aber offenbar sehr aktuell: Autofahrern wird ein Notfall auf der Landstraße vorgespielt. Ziel ist allerdings, abgelaufene ausländische Geldscheine in Euro zu tauschen.

Das Geld in der Hand der Bittsteller am Autofenster sieht echt aus, muss es aber nicht sein. Die Polizei rät, in solchen Situationen lieber skeptisch zu sein.

Altmarkkreis - Vergangenen Dienstag kurz vor 19 Uhr auf der Landesstraße 19 zwischen Klötze und Schwiesau: Am Straßenrand in Fahrtrichtung Klötze parkt ein Kleinwagen. Die Insassen sind ausgestiegen. Auf den ersten Blick eine junge Familie, Mutter, Vater, ein kleines Mädchen. Und die sind offenbar in Not: Mit beiden Händen signalisiert der junge Mann: Bitte anhalten!