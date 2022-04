Im Bereich Arendsee gibt es einen Mangel an Wahlhelfern

Desinfektion bei einer Wahl 2021 in Kleinau. Für diesen Ort gibt es genügend Wahlhelfer, in anderen Dörfer ist die Situation aber schwieriger.

Arendsee (hz) - Die Landratswahl steht am Sonntag, 6. März, an. Für einen reibungslosen Ablauf sind Freiwillige unverzichtbar. Doch in der Einheitsgemeinde Arendsee haben sich noch nicht genug Wahlhelfer gemeldet. Die Verwaltung nennt Orte, in denen es besonders schwierig ist.