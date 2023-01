Helga-Weyhe-Haus: Das ist mit der Buchhandlung in Salzwedel geplant

Sabine Decker von der Solidarischen Wohnungsbaugenossenschaft vor dem einstigen Buchhandel in Salzwedel.

Salzwedel - Die historischen Regale stehen noch. Ein Bild von Deutschlands einst ältester Buchhändlerin Helga Weyhe verweist auf ihre alte Wirkungsstätte in Salzwedel. Doch was wird aus dem bei Salzwedelern wie Auswärtigen und Touristen einst so beliebten Buchhandel?