Experten sollen der Wobau die Baufälligkeit der alten Darre bescheinigen. Wird der markante Turm in der Altstadt 2023 abgerissen? Im Hintergrund regt sich Widerstand.

Salzwedel - Wenn es nach der Wohnungsbaugesellschaft in Salzwedel (Wobau) geht, gehört die alte Darre bald der Vergangenheit an. Geschichte hin oder her: Der Großvermieter hat auch großes vor.