Ein Feuerwehr-Gerätehaus gibt es in Liesten noch, aber wohl keinen Versammlungsraum für die Kameraden

Salzwedel-Liesten - Als „ein starkes Stück“ bezeichnete Ortsbürgermeister Ulrich Keitel am Montagabend beim Ortschaftsrat in Liesten die Tatsache, dass die Stadt Salzwedel im laufenden Jahr ohne Vorwarnung mehrere Gebäude in Liesten verkauft habe, die bislang von den Feuerwehrleuten der Löschgruppe Liesten genutzt werden.