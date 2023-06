Ex-Nah-und-Gut-Markt Versteigerung noch im Juni - DDR-Kaufhalle in Salzwedel zu verkaufen

Wer eine große Halle benötigt oder selbst einen Supermarkt öffnen will: In Salzwedel ist das möglich. Ein ehemaliger Konsum sucht einen neuen Besitzer. Noch in diesem Monat soll die Immobilie versteigert werden.