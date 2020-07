Eine generationsübergreifende Gruppe improvisiert gern. Mit dem Theaterauftritt erfreute sie die Zuschauer in Diesdorf.

Die Mitwirkenden Schauspieler: Lennart Bieber Amalia Dieckmann Naama Hoffmann Josha Hoffmann Rolin Mustafa Andrea Leonhardt Angelika Scholz Willy van Uden Regieassistenz: Matilda Knappstein Regie & Moderation: Charlotte Knappstein Technik bei der Aufführung in Diesdorf: Paul W. Hiersche Silas Meyer

Diesdorf l In dunkler Kleidung kommen die Hobby-Schauspieler anmarschiert, mit Plastikschilden über den Gesichtern, coronabedingt. Dann geht es unter die Kuppel des Kulturdoms, von „Aktion Musik“ zur Verfügung gestellt und im Klostergarten der Seniorenresidenz aufgebaut. Nur eine „tanzt“ bekleidungsmäßig aus der Reihe: Künstlerin Charlotte Knappstein, die für das Projekt die Regie inne hat und durch die unterhaltsame Stunde führt. Denn sie hat einen knallroten Hut auf dem Kopf. Schließlich will sie beim Moderieren auch gesehen werden.

Und schon beginnt das kurzweilige Spiel, das unter dem Motto „Märchen, die Mut machen“ steht. Das Besondere daran: Die Mitglieder der Gruppe, zwischen gut 10 und 65 Jahren jung, entscheiden selbst, bei welcher Aufgabe sie sich einbringen. Der Mut, sich ins Rampenlicht zu begeben, ist das eine. Dann aber noch die Stichwörter zu verarbeiten, die das Publikum zuruft, ist die zweite Herausforderung.

Satzbeginn wie das Alphabet

Im Abc-Spiel geht es beispielsweise darum, sich abwechselnd Sätze „zuzuwerfen“, die Sinn machen und eine Geschichte erzählen. Jede der Passagen beginnt mit einem Buchstaben des Alphabets, von A bis Z. Angelika Scholz und Lennart Bieber schaffen es überzeugend, übers Schlaraffenland im 18. Jahrhundert zu erzählen, in dem auch noch ein Fischhändler vorkommt und die beiden ein Liebespaar spielen. Lachtränen sind vorprogrammiert.

Bilder Die Zuschauer der Märchen-Stunde fühlten sich im Klostergarten der Seniorenresidenz gut unterhalten.



Oder die Suche nach einem Gegenstand, den einer der Beteiligten nicht kennt und dem man sich mittels umschriebener Hilfestellung des anderen nähert. Andrea Leonhardt vom „Zauberladen“ hat etwas Besonderes verkauft, vorgegeben von den Besuchern. Doch Naama Hoffmann hat keinen Schimmer, was es ist. Sie bringt das Stecken in die Steckdose ins Spiel, was ihre Spielpartnerin verneint. Anmalen sei schon besser, als Dekoration in der Küche gehe es auch. Andrea Leonhardt gibt einen Tipp, den Gegenstand mal in Aktion zu erleben. Doch dazu benötige man viel Platz für das Super-Sportgerät. Und man dürfe keinen treffen. Als dann verraten wird, dass es immer wieder zurückkommt, weiß Naama Hoffmann die Lösung: Es ist ein Bumerang.

Märchen als Horror

Die Hauptstory von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, wieder vom Publikum vorgeschlagen, gibt es in drei Varianten: als Horror, Verkaufssender und Western. Mitten im Feilbieten unterbricht ein Regenschauer das Spiel. Eine kurze Flucht unter Bäume und Dächer folgt, dann kann wieder gespielt werden. Amalia Dieckmann merkt passend dazu an: „Das war der Werbeblock. Jetzt geht es weiter.“ Einfach so, aus dem Stegreif. Eben Improvisationstheater.

„Wir hatten zwar schlechtes Wetter, aber wir hoffen, dass wir für schönes Wetter im Herzen gesorgt haben“, sagt Willy van Uden zum Abschied. Ein besonderes Dankeschön sagen die Hobby-Schauspielerin ihrer Charlotte Knappstein aus. „Ohne sie hätten wir das nicht geschafft“, meinen sie.

Eine Workshop-Woche lang haben sie in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Diesdorf geprobt, kurz vorm Auftritt einige Tage unter freiem Himmel im Freilichtmuseum Diesdorf an Schlagfertigkeit und Fantasie gefeilt. Die Gruppe ist dankbar, dass das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ das Theaterprojekt, das die Generationen zusammenführt, möglich macht.

Weitere Aufführung im Kunsthaus

Wer die Hobby-Schauspieler erleben will, sollte sich Dienstag, 6. Oktober, vormerken. Dann werden sie – nach jetzigem Stand – ab 19 Uhr im Salzwedeler Kunsthaus spielen. Jedoch werden die Szenen wohl komplett anders aussehen. Vielleicht geht es im Abc-Spiel um das Meer im 12. Jahrhundert, wenn ein Müller vorbeikommt und die Handelnden Hänsel und Gretel darstellen sollen. Oder der gesuchte Gegenstand eine Toilettenpapierrolle ist. Die Aufgaben sind alle lösbar. Aber es bedarf schon unbändiger Lust, sich darauf einzulassen. Diese haben alle Mitwirkenden, das spüren die Besucher. Zu Recht danken sie mit herzlichem Applaus.

Bei Kaffee und Kuchen, portioniert angeboten vom Heimatverein und Förderverein Alte Darre Diesdorf, klingt der Nachmittag gemütlich aus.