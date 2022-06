In Kalbes Ortsteil Jeetze endet eine Ära: Verabschiedung von Wilfried Krüger

Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth (links) erschien persönlich in Jeetze, um Wilfried Krüger nach 30 Jahren als Ortsbürgermeister zu verabschieden.

Jeetze - Einen leisen Abgang hatte sich Wilfried Krüger gewünscht, nicht viele Worte, keinen großen Zapfenstreich – und das, obwohl er fast doppelt so lange als Jeetzer Ortsbürgermeister im Amt war wie Angela Merkel als Bundeskanzlerin. So ganz wurde sein Wunsch dann nicht erfüllt – und das war auch gut so.