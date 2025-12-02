Feuerwehrleute in dem Salzwedeler Ortsteil Ritze freuen sich über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Ritze um Ortswehrleiter Georg Schulze (r.) vor dem neuen Fahrzeug.

Ritze/vs. - Ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 4.000 wurde vor wenigen Tagen von den Einsatzkräften der Ortsfeuerwehr Ritze am Standort des Aufbauherstellers Rosenbauer in Luckenwalde abgeholt. Fünf Ehrenamtliche um den Ortswehrleiter Georg Schulze erhielten auch gleich die erforderlichen Einweisungen, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler.

4800 Liter Kapazität für Löschwasser

Das Fahrzeug verfügt über eine Staffelbesatzung, 4.800-Liter-Löschwassertank und eine Grundausstattung zur Brandbekämpfung und einfachen technischen Hilfeleistung. Es wird vor allem zur Wald- und Flächenbrandbekämpfung gebraucht und ersetzt ein Tanklöschfahrzeug auf IFA W50.

Wie die Stadtweiter informiert, konnte Beschaffung zentral über das Land Sachsen-Anhalt erfolgen. Eine Förderung war damit nicht verbunden. Das neue Fahrzeug wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert und kostet inklusive Beladung insgesamt 470.000 EUR.

Offizielle Übergabe erst 2026

Eine offizielle Übergabe wird gemeinsam mit einem noch zu erwartenden neuen Mannschaftstransporter im ersten Quartal 2026 erfolgen. Das Fahrzeug ist das sechste Neufahrzeug, welches die Feuerwehr der Hansestadt im Jahr 2025 übernehmen konnte.