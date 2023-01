Salzwedeler Stadträte wollen mehr Beteiligung junger Leute in der Kommunalpolitik erreichen.

In Salzwedel sollen Jugendliche mehr mitreden

Salzwedel - Gardelegen hat ihn bereits, Salzwedel will ihn haben: einen Jugendbeirat. Das Gardelegener Gremium ist bislang das einzige seiner Art in der West-Altmark. Das will die SPD im Salzwedeler Stadtrat ändern.