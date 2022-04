Musikalische Lesung In the Middle of Nüscht: Eine Ode an die Altmark im Salzwedeler Club Hanseat

Eine besondere Liebeserklärung an die Altmark, diese ist im Buch „In the Middle of Nüscht“ zu finden. Einblicke gab es bei einer Lesung in Salzwedel. Dabei haben die Zuhörer auch etwas über die Biertradtion des Altmarkkreises Salzwedel erfahren.