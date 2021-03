Dass Avacon Connect in Salzwedel kein Glasfaser ins Haus lege und Vertragsdruck ausübe, wird dem Unternehmen vorgeworfen.

Salzwedel l „Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht.“ So geht der Vers einer schwäbischen Hip-Hop-Kombo Die Fantastischen Vier. Diese Erfahrung muss derzeit auch das Unternehmen Avacon Connect mit Blick auf den Glasfaserausbau in Salzwedel machen. Denn anstatt die notwendige Kundschaft zu bekommen, muss das Unternehmen sich Kritik aussetzen. Sowohl von Vermietern der Hansestadt als auch interessierter möglicher Kundschaft.



Zum Hintergrund: Seit Monaten wirbt Salzwedels Stadtoberhaupt Sabine Blümel gebetsmühlenartig für den in Aussicht stehenden Glasfaserausbau in der Hansestadt. Schließlich geht es um nicht weniger als das zukunftsweisende schnelle Internet. Doch ganz so einfach ist es bekanntlich nicht. Denn damit das Unternehmen überhaupt zum Spaten greift, müssen 40 Prozent der Salzwedeler einen entsprechenden Vorvertrag abschließen. Doch ein Vermieter in Salzwedel sagte unlängst, dass Avacon Connect überhaupt nicht bis ins Haus ausbauen werde und er sich unter anderem deshalb für seine Mieter für einen anderen Anbieter entschieden habe. Wesentlich härter formulierte der Salzwedeler Wolfgang Dahse kürzlich Kritik. So würden Mitarbeiter der Avacon Connect Druck auf ihn ausgeübt haben, als er Interesse am Glasfaserausbau signalisierte.



Nachschulung für Mitarbeiter

„Wir möchten unsere Kunden überzeugen, nicht drängen!“, stellt Michaela Fiedler, Pressesprecherin am Firmenstandort in Helmstedt klar. Druck aufbauen entspreche nicht den Unternehmenswerten. Sie versichert, dass der Beschwerde von Wolfgang Dahse nachgegangen werde. So sollen Mitarbeiter dahingehend nachgeschult werden, sowohl zur kundenorientierten Beratung als auch intensiveren Erläuterung der Abläufe.



Da Missverständnisse häufiger aufzutreten scheinen, will Fiedler nochmal das Prozedere für die Salzwedeler erläutern. „Um den Wechsel möglichst einfach zu machen, klären wir auch die Mitnahme der Rufnummer mit dem bisherigen Anbieter des Kunden.“ Dazu würde eine Vollmacht benötigt. „Diese nutzen wir aber natürlich erst, wenn unser Anschluss schon gebaut und einsatzbereit ist.“ Mit den Rückmeldungen der Kunden sei der Prozess angepasst worden.



Auch auf die Kritik des Vermieters geht die Pressesprecherin ein. „Unser Ziel ist, unsere Glasfaserleitung von möglichst vielen Häusern zu verlegen, damit die Bewohner einen schnellen Glasfaser-Internetanschluss bekommen können.“ Michaela Fiedler versichert, dass nach einem abgeschlossenen Vertrag der Anschluss „natürlich bis in die Wohnung“ gelegt werde.



Weiterhin monierte ein Mieter, dass er das Angebot annehmen würde, sein Vermieter aber auf eine Gesamtlösung setzen würde. Sprich: Er muss nehmen, was er bekommt. Das aber sieht Fiedler anders. Es gelte die freie Wahl. „Entscheidet sich ein Mieter, sein Internet über Avacon Connect zu beziehen, werden wir die notwendigen Absprachen mit den Hauseigentümern und Vermietern treffen.“ Das Unternehmen sei an guten Kooperationen interessiert und würde bei Bedarf die rechtliche Situation „ausführlich“ erläutern.



Deutlich zu wenig Glasfaser-Aufträge

Weniger ausführlich zeigt sich Avacon Connect mit Blick auf die eigenen Zahlen. Denn auf die Frage, wie viele Salzwedeler sich nun bisher explizit für das Angebot entschieden haben, will man lieber nichts sagen. Nur so viel: Es scheinen nicht sehr viele zu sein. „Die Anzahl der Glasfaser-Aufträge ist bisher noch deutlich unter der für den Ausbau notwendigen Anzahl“, gibt die Pressesprecherin zu. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. „Wir bauen aber auf einen Endspurt der Salzwedler und Salzwedlerinnen.“



„Das hab ich mir irgendwie schöner gedacht – ich glaub ich hab irgend 'nen Fehler gemacht“, geht es in dem Lied der Fantastischen Vier weiter. Und dies wird man sich nun vermutlich auch in der Chefetage des Unternehmens sagen. Zwar glaubt man derzeit, wie Michaela Fiedler sagt, dass die Zurückhaltung der Salzwedeler auch der Corona-Situation und der fehlenden Möglichkeit der Media-Berater vor Ort geschuldet sei. Doch sollte es sich Bewahrheiten, dass das Ziel 40 Prozent komplett verfehlt wurde, sind die Fehler wohl an anderer Stelle zu suchen.



Fraglich bleibt, wie es dann in Salzwedel in Sachen Glasfaserausbau weitergehen soll. Beim Zweckverband Breitband Altmark ist man nicht dabei, Bürgermeisterin Sabine Blümel setzt ihre Karten auf Acacon Connect. Ausgang ungewiss.