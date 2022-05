Irritationen über Straßenbau in Henningen bei Salzwedel

Wird nun im kommenden Jahr in Henningen die Landesstraße gebaut oder nicht? Beim entscheidenden Beschluss darüber, war das nicht ganz klar.

Die Mitglieder des Ortschaftsrates in Henningen sahen sich kürzlich die Planungsunterlagen für den geplantenStraßenbau an.

Salzwedel - Die Stadtverwaltung will die Ausschreibungen für ihren Part am Straßenbau in Henningen auf den Weg bringen. Baustart soll im nächsten Jahr sein. Aber wird das überhaupt etwas?