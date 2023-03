Salzwedel - Die gesperrte Brücke über die Jeetze hinter dem Gelände der Deba bleibt ein Ärgernis in der Stadt. Immer wieder kommt das Thema am Lesertelefon zur Sprache und auch in den Gremien des Stadtrates wird der Stand der Dinge hinterfragt. Inzwischen ist deutlich geworden, dass die Salzwedeler wohl noch ziemlich lange darauf verzichten müssen, über die sogenannte Kolkbrücke ins Wohngebiet an der Braunschweiger Straße zu gelangen.

