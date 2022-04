Jozef Kotowicz gibt Orgelkonzert in der Salzwedeler Katharinenkirche

Salzwedel - Es war eine dieser Bekanntschaften, die sich auf Reisen ergeben. Im Juli besuchte Kirchenmusikdirektor Matthias Böhlert Polen. Seine Reise führte ihn auch bis nach Bialystok, rund 200 Kilometer von Warschau gelegen und fast unmittelbar an der Grenze zu Belarus. In der dortigen Kathedrale gab er ein Konzert und nutzte die Gelegenheit, den Organisten Jozef Kotowicz nach Salzwedel einzuladen. Der Musikpädagoge nahm die Einladung sehr gern an und absolvierte für dieses Konzert am Sonnabend die Distanz für Hin- und Rückreise von rund 2 000 Kilometern in seinem Auto. Mit in die altmärkische Metropole hatte der polnische Organist eine große Auswahl an Werken bedeutender europäischer Komponisten gebracht. Die musikalische Reise führte vom hohen Norden bis in den Süden Italiens und beinhaltete die Zeitspanne vom Barock bis in die Moderne. Jozef Kotowicz ist Organist und Dozent für Orgel und Orgelimprovisation an der Frederyk-Chopin-Musikuniversität und am Musikgymnasium in Bialystok.