Robin Bierstedt vor der verschlossenen Skateanlage in Salzwedel. Foto: Alexander Rekow

Die Sommerferien laufen und die Skateanlage in Salzwedel ist gesperrt. Die Rampen haben Mängel.

Salzwedel l Eine Runde auf Skateboard, Roller oder Inliner im Skaterpark von Salzwedel drehen? Nicht möglich, das Schloss ist zu! Noch immer ist die Skateranlage am Freibad gesperrt und die Jugendlichen sind trotz Sommerferien zum Stillstand verdammt.

Robin Bierstedt vom Skate-Verein Goodfoot Skateboarding wünscht sich daher eine zeitnahe Lösung. „Bei einer Überprüfung im April wurde festgestellt, dass sich die Anlage in einem desolaten Zustand befindet“, erklärt Stadtsprecher Andreas Köhler zum Hintergrund. Die Rampen würden Mängel aufweisen, teilweise verrottet sein. „Der Sachverständige hat daher empfohlen, die Anlage umgehend zu sperren“, so Köhler weiter. Die Skateranlage dürfe erst wieder geöffnet werden, wenn die Mängel beseitigt sind. „Die Hansestadt ist derzeit in Gesprächen mit den enstprechenden Firmen, um die Mängel zu beheben.“