Andreas Klink ist der neue Verbandsjugendwart des Feuerwehrverbandes Altmarkkreis Salzwedel.

Siedendolsleben l Personalsorgen gibt es in vielen Vereinen und Verbänden. So geht es auch dem Jugendausschuss des Feuerwehrverbandes Altmarkkreis Salzwedel. Anfang November 2018 hatte Verbandsjugendwart Daniel Havlicek sein Amt „aus persönlichen und moralischen Gründen“ niedergelegt, wie es während der Delegiertenversammlung am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus Siedendolsleben hieß. Am Tag der Zusammenkunft erklärte auch Carolin Kleinecke, bislang Fachbereichsleiterin Jugendpolitik, aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt. Drei weitere Aufgabenbereiche waren ebenfalls unbesetzt.

Es gelang jedoch, bis auf den Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit, Kandidaten zu finden, die aktiv mitarbeiten wollen. Als Verbandsjugendwart erhielt Andreas Klink, der in den vergangenen Wochen kommissarisch den Hut auf hatte, das Vertrauen. Ihm zur Seite steht jetzt Christian Kownatzki von der Salzwedeler Wehr. Stefanie Helmecke von der Mehmker Wehr übernahm den Fachbereich Jugendforum, Holger Schmiedecke von der Beetzendorfer Wehr den Fachbereich Kinderfeuerwehr. Damit ist das Gremium nahezu besetzt, um gemeinsam die Aufgaben anzugehen.

18 Jugendliche sind nun aktiv

Zuvor hatte Andreas Klink auf das Jahr 2018 zurückgeblickt. Seien es am 1. Januar 26 Jugendwehren mit 260 Mitgliedern gewesen, so sei zwar per 31. Dezember die Zahl gleich geblieben, die Mitgliederzahl jedoch um 6 geschrumpft. Gründe des Ausscheidens wurden mit Wohnortwechsel, Ausbildung, aber auch „keine Lust mehr“ benannt. „18 Jugendwehrmitglieder sind in den aktiven Dienst gegangen. Da können wir unsere Arbeit nicht ganz schlecht gemacht haben“, sagte Andreas Klink.

Die Zahl der Kinderfeuerwehren sei im Jahreslauf von sieben auf acht gestiegen, die Mitgliederzahl von 121 auf 125. Drei Kinder seien in die Jugendwehr gewechselt. Im Vorjahr seien 9411,5 Gruppenstunden in den Jugend- und 3071,25 in den Kinderfeuerwehren erfasst worden.

Zeltlager-Premiere in Dähre

Mit der Delegiertenversammlung, dem Verbandszeltlager, dem Löschangriff nass, dem Orientierungsmarsch der Jugendwehren sowie dem Kinotag habe es im Vorjahr fünf Veranstaltungen gegeben, die der Jugendausschuss organisiert habe.

„Das Zeltlager fand erstmals an einem neuen Ort statt, im Waldbad Dähre. Es soll auch in diesem Jahr dort wieder starten“, sagte Andreas Klink. Bewährtes sei beibehalten worden. Beim Spiel ohne Grenzen seien jedoch die Teams gemischt worden. Denn auch in der Praxis sei die Zusammenarbeit der Mitglieder unterschiedlicher Wehren wichtig. Lob habe es beispielsweise für das Bad und die kurzen Laufwege gegeben, Kritik am fehlenden Raum zum Aufwärmen und zu vielen Pausen. Für den zweiten Punkt sei das Engagement der Jugendwarte und Betreuer erforderlich. „Die Lagerleitung kann die Teilnehmer nicht den ganzen Tag bespaßen“, machte er deutlich. Die Gemeinde Dähre und der Waldbad-Förderverein wollen in diesem Jahr für mehr Wärme sorgen und Seitenwände integrieren, damit es beim Essen unterm Dach nicht so kalt sei.

Verspätete Ehrung

Für das laufende Jahr seien ein Wettkampf im A- und B-Teil mit dem Feuerwehrverband Gardelegen sowie ein gemeinsamer Orientierungsmarsch der Floriangruppen mit den Kinderfeuerwehren aus den Regionen Gardelegen und Stendal geplant. Die Kinderstafette und der Löschangriff nass der Jugendwehren solle beim Verbandsausscheid ausgetragen werden. Der Orientierungsmarsch der Jugendwehren und das 27. Zeltlager würden in Dähre stattfinden.

Karin Wunderlich, Vorsitzende des Feuerwehrverbandes Altmarkkreis Salzwedel, ehrte Heiko Fricke, Leiter der Kinderfeuerwehr Glühwürmchen aus Abbendorf. „Wir wollen dich schon seit zwei Jahren auszeichnen. Aber wir haben dich nicht erwischt“, sagte sie und dankte verspätet fürs Engagement. Carolin Kleinecke, die aus dem Jugendausschuss ausschied, erhielt ein Abschiedsgeschenk.