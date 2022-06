Jugendbeirat für Salzwedel noch nicht abgehakt

Die Akteure des Bundesprogramm Demokratie leben wollen sich in Bildung eines Jugendstadtrates in Salzwedel einbringen.

Salzwedel (me) - Die Zeichen für einen Jugend-Stadtrat in Salzwedel stehen wieder auf Grün. Nachdem der Antrag der SPD, solch einen Beirat mit Jugendlichen zu etablieren, im Schul- und Sozialausschuss auf Skepsis gestoßen war, zog SPD-Fraktionsvorsitzender Norbert Hundt am Dienstagabend im Hauptausschuss ein Ass aus dem Ärmel.