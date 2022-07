Jugendfilmcamp am Arendsee macht süchtig

Der Chef des Arendseer Jugendfilmcamps kürte gemeinsam mit einer Jury die Sieger des Wettbewerbs „Dein Film in einer Woche.“

Stadtrat Uwe Walter (vorn, von links), Katrin Reinecke von der Luftkurort Arendsee GmbH und Jens Freimann aus Zießau saßen in der Jury.

Arendsee - Fotos aus dem Jugendfilmcamp sind am Sonntag, 19. September, ab 15 Uhr in der kleinen Galerie im Kreuzgang des Arendseer Klosters zu sehen. Sie stammen aus dem Foto-Workshop des Camps in diesem Sommer.