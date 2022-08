Jugendliche produzieren beim Offenen Kanal einen Animationsfilm

Der 12-jährige Jakob verschiebt im Offenen Kanal Salzwedel an der Trick-Film-Box Papierfiguren für einen Animationsfilm.

Salzwedel (lze) - Der Offene Kanal Salzwedel (OKS) hatte in dieser Woche in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule einen Ferienkurs zum Thema „Animationsfilm“ für Kinder in der Hansestadt angeboten. Innerhalb von drei Tagen konnten die Teilnehmer einen eigenen Trickfilm produzieren.