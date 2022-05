Junge Bäume am Radweg zwischen Salzwedel und Kemnitz geköpft

Für Empörung hat die Tat von Umweltfrevlern gesorgt, die am Radweg zwischen Salzwedel und Kemnitz zehn jungen Bäumen die Kronen abgesägt haben.

Kemnitz (me) - Einen unerhörten Frevel an zehn jungen Bäumen haben bislang Unbekannte am Radweg zwischen Salzwedel und Kemnitz begangen. Die gut entwickelten Winterlinden sind regelrecht geköpft worden.