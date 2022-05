Junge Briefmarkenfreunde Pretzier bei Deutscher Meisterschaft erfolgreich

Salzwedel (vs) - Ein spannendes Wochenende hat Benjamin Graf von den Jungen Briefmarkenfreunden Pretzier hinter sich. Er startete zusammen mit Christian Brockmann aus Baden Württemberg bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Vlotho, informiert Carmen Kauffmann, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft der Nachwuchsphilatelisten in einer Mitteilung an die Volksstimme.