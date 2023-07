Beide haben ein akademisches Studium absolviert, in ihren medizinischen Berufen praktiziert . Nun sind Alia und Saliha in Deutschland – und seit Monaten in einem Flüchtlingsheim zum Warten verurteilt.

Salzwedel - Junge Zahnärzte und Humanmediziner sind im Altmarkkreis Salzwedel Mangelware. Händeringend sucht das Altmark-Klinikum nach medizinischem Nachwuchs. Der Altmarkkreis vergibt Stipendien für Studenten der Human- und Zahnmedizin, um die medizinische Versorgung in der Region für die Zukunft zu sichern. Schon heute nehmen viele Arzt- und Zahnarztpraxen in Salzwedel keine neuen Patienten mehr auf. Doch zwei junge Medizinerinnen aus Afghanistan sitzen frustriert in der Gemeinschaftsunterkunft. Warum muss das so sein?, fragen nicht nur sie.