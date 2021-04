Junges Schaf: Die Arendseer Fontane-Schule hat ein Maskottchen

Arendsee/Binde

„Wir haben ein Maskottchen, es wurde um 6.30 Uhr geboren“, meldete sich Thomas Schlicke, Direktor der Arendseer Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane am Freitag per Telefon und schickte wenig später ein Foto. Da war der schwarze Vierbeiner erst ein paar Stunden alt. Es handelt sich um ein tierisches Maskottchen, genauer gesagt um ein Quessantschaf. Zur Welt kam es auf einem Hof in Binde. Chris Roemer, Hausmeister an der Fontane-Bildungsstätte, kümmert sich zunächst um das Tier. Als er es kurz nach der Geburt sah, sagte der Binder: „Na Theodor.“ Genauso spontan entstand die Maskottchen-Idee. Das Schaf befindet sich natürlich nicht auf dem Grundstück der Schule und wird auch in Zukunft weder auf dem Schulhof noch auf dem Sportplatz grasen. Wie das Maskottchen enger mit der Bildungsstätte verbunden werden könnte, wird geklärt. Die Kinder und Jugendlichen haben jedenfalls ein Mitspracherecht. So wurde ein Aufruf gestartet, an dem sich die Fünft- bis Sechstklässler beteiligen können. Ideen sind gefragt, in welcher Form das Maskottchen im Schulalltag einen Rolle spielen könnte. Den passenden Namen hat es bereits. Das Tiere heißt Theodor Fontane, wie die Bildungsstätte. Diese bekam diese Bezeichnung nicht ohne Grund.

Theodor Fontane ist mit Arendsee verbunden

Der Schriftsteller (1819-1898) verewigte Arendsee in seiner Novelle „Grete Minde“. So stirbt der Geliebte von Grete Minde und wurde auf dem Klostergelände beerdigt. Die Schule hat den Namen Theodor Fontane auf eine Tafel drucken lassen, die am Eingang hängt. Nun gibt es auch ein Tier mit Bezug auf die Bildungsstätte

Im Ganztagsbereich werden – wenn die Corona-Krise es zulässt - Themen über den eigentlichen Unterricht hinaus behandelt. Dabei könnte das Schaf einen Platz einnehmen. Außerhalb des Schulgeländes werden weitere Bereiche näher betrachtet. So gibt es einen Mountainbike-Kurs. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wollen kurz vor den Sommerferien die vorhandene öffentliche Anlage neben dem Tennisplatz auf Vordermann bringen.