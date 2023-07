Kamera filmt Mieter in Salzwedel und Drohne schaut in Schlafzimmer - was ist erlaubt und was verboten?

Salzwedel - Klein und unscheinbar ist sie an der Hauswand eines Wohnblocks in Salzwedel angebracht, der Fokus auf den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses gerichtet. Bewohner, Postbote, Besucher: Ihrer wachsamen Linse entgeht nichts. Ein Hinweisschild am Wohnhaus macht unmissverständlich klar: Dieser Bereich wird videoüberwacht. Sehr zum Leidwesen einer Nachbarin. Sie fühlt sich beobachtet, wie sie sagt. Ihren Namen möchte sie nicht nennen. „Ich wohne dort und will kein Streit in der Nachbarschaft.“ Daher fragt sie bei der Volksstimme nach: „Darf man das überhaupt?“