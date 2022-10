Kandidat Andi Scotland (AfD): Lenken mit runden Tischen

Wie Andi Scotland (AfD) als Bürgermeister im Salzwedeler Rathaus mehr Miteinander erreichen will.

Hier fühlt sich Andreas Scotland (AfD) in Salzwedel besonders wohl: Beim Kaffeetrinken in seinem Lieblingsrestaurant.

Salzwedel - Geboren ist er in Westberlin und aufgewachsen in Niedersachsen. Nach Salzwedel hat ihn vor acht Jahren „die Liebe“ verschlagen, wie er sagt. Und mit der Mentalität der Altmärker komme er deutlich besser klar als mit derjenigen der Niedersachsen. Bislang hatte Andi Scotland noch nie ein politisches Amt inne und Mitglied der AfD ist er – nachdem er allerdings schon jahrelang mit der Partei sympathisiert hatte – erst seit Mitte dieses Jahres, wie er sagt. Warum Andi Scotland dennoch überzeugt ist, der Richtige für das Bürgermeisteramt in Salzwedel zu sein.