Kandidat Hendrik Stiller (CDU): Ein Neustart für Salzwedel

Hendrik Stiller (CDU) möchte Salzwedel bürgerfreundlich und modern gestalten. Was er sonst noch als Bürgermeister vorhat, sagte er der Volksstimme.

Salzwedel - Im herbstlichen Garten gibt es nicht nur einiges zu tun, dort kann er auch abschalten und sich entspannen, sagt Hendrik Stiller. Seit 22 Jahren lebt er in der Hansestadt. Aus Thielbeer, wo er seit 1984 wohnte, ist er 2000 in die Kreisstadt gezogen. Sie sei seine Heimat, sein Zuhause und er ein waschechter Altmärker. Seit 2005 ist er Filialleiter der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Altmark West in Salzwedel. Zuvor hat er sich bei der Sparkasse Uelzen zum Betriebswirt weitergebildet.