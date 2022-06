Karat begeistert Fans in Salzwedel

Salzwedel - Es war ein mitreißender Auftritt der berühmten Ostrockband am Donnerstagabend in Salzwedel und definitiv einer der kulturellen Höhepunkte seit Beginn der Corona-Krise in der Hansestadt. Nach fast genau drei Jahren standen Karat erstmals wieder in Salzwedel auf der Bühne. Sie feiern 2021 ihr Bandjubiläum 45 + 1 Jahre. Das Kulturhaus war mit 450 verkauften Tickets nicht ganz ausverkauft, aber doch trotz der aktuellen Coronasituation gut gefüllt.