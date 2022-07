Kein Gas: Katastrophenschutz im Altmarkkreis Salzwedel aktiviert

Der Altmarkkreis Salzwedel arbeitet an Szenarien, wenn das Gas aus Russland ausbleibt. Den Altmärkern könnte ein kälterer Winter bevorstehen.

Wenn der Gashahn zugedreht wird oder weniger ankommt, wird es es zu Einschränkungen kommen müssen, kündigt die Hansestadt an.

Salzwedel - Der Altmarkkreis bereitet sich auf ein mögliches Worst-Case-Szenario vor. Auch in der Salzwedeler Stadtverwaltung wird überlegt, was getan werden kann, wenn Russland den Gashahn zudreht. Eines scheint jetzt schon klar: Die Wohnstuben der Altmärker werden in diesem Winter wohl kälter sein. Und das ist nur ein Schritt.