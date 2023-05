Salzwedel - Der Salzwedeler Tierschutzverein Pfotenhilfe hat wieder ein volles Haus. Bislang wildlebende hochträchtige Katzen sind aufgenommen worden, um ihren Nachwuchs in Obhut des Menschen zur Welt bringen zu können. Damit haben die Jungtiere eine höhere Überlebenschance und können in ein Zuhause vermittelt werden. In „freier Wildbahn“ wäre das kaum möglich. Die Kätzchen würden verwildern und sich später unkontrolliert vermehren. Wer gegen dieses Tierelend kämpft, steht oft allein auf weiter Flur. Auch in Salzwedel.

