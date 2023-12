Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winterfeld. - Gerührt steht Eckhardt Binde am Freitag in der Werkstatt seines Autohauses in Winterfeld. Damit hat er nicht gerechnet, dass ihn Vertreter des Sportvereins und der Feuerwehr, Geschäftspartner und Nachbarn verabschieden. Doch diese wollen ihn nicht sang- und klanglos in Richtung Küste ziehen lassen. Schließlich gibt es das Autohaus Binde schon seit dem 1. Januar 1993 im Ort.