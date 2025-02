120.000 Euro jährlich: Firma in Salzwedel spart enorm dank spezieller KI

Wirtschaft in Sachsen-Anhalt

Salzwedel - Jeffrey Reichardt braucht dafür keinen Taschenrechner. Der IT-Profi überschlägt in wenigen Sekunden, was seine Firma jährlich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz einspart. Es geht um viel Geld. Und um eine Technologie, die über Erfolg und Misserfolg bestimmen wird, ist er überzeugt. Längst nicht nur in der IT-Branche.