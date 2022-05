Kids und Eltern feiern in Langenapel coole Spielplatz-Party

Langenapel - So eine begeisterte Zuschrift ist selten geworden in den vergangenen Monaten. Unter der Überschrift: „Endlich mal wieder strahlende Kinderaugen“, berichtete Miriam Reineke aus Langenapel der Volksstimme nun aber mal wieder über etwas sehr Schönes: „Nachdem vor allem unsere Kinder in den letzten eineinhalb Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie, auf viele Dinge verzichten mussten, konnten sie am vergangenen Sonnabend nun endlich mal wieder ausgelassen spielen und feiern“ erzählt die Mutter eines Kita-Kindes. Und das „auf einer eigens für sie organisierten Spielplatzparty“.