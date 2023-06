Sport in Salzwedel

Salzwedel - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Kinder und Jugendliche mindestens 60 Minuten körperliche Aktivitäten am Tag. Das erreichen in Deutschland laut einer Studie des Robert Koch Institutes (RKI) nur 22,4 Prozent der Mädchen und 29,4 Prozent der Jungen im Alter von

3 bis 17 Jahren. Bewegungsmangel hat Auswirkungen auf die motorischen Fähigkeiten. Das bekommt auch Antje Schiel, Vorsitzende der Wohnsportgemeinschaft (WSG) Jenny Marx in Salzwedel, zu spüren.