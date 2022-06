Medienkonsum Wenn Kinder ständig online sind: Jugendarbeiter in der Altmark sind besorgt

Immer mehr Kinder und Jugendliche verbringen ihre Freizeit am Handy, Tablet, an der Spielekonsole oder am PC. Die Corona-Pandemie hat das noch verstärkt. Doch das bringt viele Gefahren mit sich. Wie erkennen Eltern, ob ihr Kind süchtig ist? Die Volksstimme fragte nach.