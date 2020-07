In der Ziegeleistraße von Salzwedel sollen Eltern mit ihren Autos für Probleme sorgen und die Straße verstopfen.

Salzwedel l Seit die Kindertagesstätte am Kronsberg wieder in Betrieb sei gebe es auch wieder den Ärger mit parkenden Autos an der Ziegeleistraße. „Obwohl dort eigentlich ein Halteverbot ausgewiesen ist“, ereiferte sich eine Anwohnerin am Lesertelefon. Aber das störe die Eltern wenig, sie hielten trotzdem im engen Bereich vor der Kita. Leider nicht nur das, viele ließen ihre Autos über einen längeren Zeitraum dort stehen, wenn sie ihre Kinder abholen oder morgens in die Einrichtung bringen, da werde noch miteinander erzählt oder getrödelt, obwohl die abgestellten Fahrzeuge eine Verkehrsbehinderung darstellten. Andere Autofahrer kämen nicht durch, andere nicht von ihren Grundstücken, beschreibt sie die Situation.

Situation unverändert

Das sei vor der Corona bedingten Schließung der Kita so gewesen und habe sich danach nahtlos angeschlossen. Lediglich im Notbetrieb seien es weniger Autos gewesen. Sie und andere Anwohner hätten sich mit dem Problem bereits mehrfach an die Stadtverwaltung gewandt, geändert habe sich nichts.

Dabei hätten die Eltern gerade nach der Fertigstellung des Südbockhorns ausreichend Möglichkeiten, dort zu parken und die paar Schritte bis zur Kita zu laufen, schätzt sie ein.

Die Ziegeleistraße und der Kronsberg würden regelmäßig von Außendienstmitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert, erklärt Stadtsprecher Andreas Köhler auf Anfrage der Volksstimme. „Verstöße werden entsprechend geahndet“, ergänzt er. Besondere Ausnahmen für Verkehrsteilnehmer gebe es an dieser Stelle nicht. Auch sei die Beschilderung nach Einschätzung des Ordnungsamtes eindeutig. Köher: „Die Ordnungsamtsmitarbeiter werden die Situation natürlich auch weiterhin kontrollieren.“