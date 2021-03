Anwohner sprechen auch von urinierenden Männern im Nahbereich der Bildungseinrichtung.

Salzwedel l Im Umfeld der Lessing-Ganztagsschule an der Lindenallee in Salzwedel rumort es. Grund dafür ist ein Imbisswagen, der seit Jahresbeginn vor der Bildungseinrichtung steht. Das Problem: „Da wird Alkohol verkauft, dass kann doch wohl nicht wahr sein“, schimpft ein Vater kürzlich am Telefon gegenüber der Volksstimme. Und damit ist er nicht allein. Mehrere Eltern fragten am Lesertelefon sinngemäß, ob es sich dabei um einen schlechten Scherz handele.



„Das habe ich so noch nicht erlebt“, ärgert sich der Vater. Der Imbisswagen steht direkt vor der Schule. Und wie Eltern berichten, würde ab 14 Uhr der Verkauf beginnen. Da es sich bei der Bildungseinrichtung um eine Ganztagsschule handelt, läuft der Schulbetrieb bis in den Nachmittag hinein.



Für Stadt offenbar kein Problem

Im Rathaus der Hansestadt scheint man offensichtlich keinen Konflikt zu erkennen, wenn Alkohol wenige Meter vor einer Schule angeboten wird. Stadtsprecher Andreas Köhler erklärt nüchtern, dass bei der Stadtverwaltung ein „Gewerbebetrieb [...] rechtzeitig angezeigt“ wurde. Sprich: Alles hat auf dem Papier seine Ordnung. „Für die konkret ausgeübte Tätigkeit ist eine gesonderte Erlaubnis oder Genehmigung nicht erforderlich.“ Schließlich würden keine alkoholischen Getränke an Ort und Stelle zum Verzehr angeboten. Heißt: Man muss das Bier mitnehmen, kann es nicht direkt am Wagen trinken. Und Verstöße seien der Stadt nicht bekannt. Fotos, die der Volksstimme vorliegen, zeigen übrigens anderes.



„Das finde ich sehr bedenklich, dass sowas zugelassen wird“, sagt Schulleiterin Heike Herrmann. Auch die Anwohner würden sich darüber aufregen, erzählt sie. Eltern sowieso. Für die Schulleiterin ist es „fürchterlich“, einen Alkoholverkauf direkt vor ihrer Schule zu haben. Denn allein der Fakt, dass Alkohol angeboten wird, ärgert sie.



Auch Anwohner wütend

Ganz abgesehen vom Bild, dass sich dort nun bieten würde. „Das ist ein Schandfleck!“ Mit Mitarbeitern der Stadt habe sie bereits Kontakt gehabt, wie sie weiter erzählt. Man könne ihre Bedenken verstehen und sei am Thema dran, habe man ihr aus dem Rathaus mitgeteilt. Doch getan habe sich bisher nichts.



Von Anwohnern ist zu hören, dass auch sie nicht einverstanden sind. Abends würden nun Männer vor dem Wagen stehen und Alkohol trinken. Zudem würden sie im Nahbereich der Lessing-Schule urinieren.