Kippendes Bushaltestellenschild: Fußgänger in Salzwedel in Gefahr

Am Kronsberg gibt es Ärger um eine provisorische Bushaltestelle. Bei Windböen kippt sie in Salzwedel auf den Gehweg und könnte Passanten verletzen.

Am 4. April ist am Kronsberg 5 ein Bushaltestellenschild umgekippt. Das Schild war nicht im Boden verankert und lag zunächst quer auf dem Gehweg.

Salzwedel - Eine Anwohnerin, die in der Nähe der Bushaltestelle Am Kronsberg 5 lebt, sieht sich und andere Passanten durch ein nicht befestigtes Bushaltestellenschild gefährdet. Bei den starken Windböen am Montag dieser Woche sei dieses zum wiederholten Male umgefallen und dabei auf den Gehweg gestürzt.