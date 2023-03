Das Pfarrerehepaar Eichenberg will den Dorfbewohnern nach dem brutalen Ereignis vom Wochenende, bei dem zwei Menschen starben, Trost anbieten.

Kirche bietet Seelsorge nach Tragödie an

Blutat in Vienau

Dunkle Wolken über Vienau: In dem 100-Einwohner-Ort hat in der Nacht zu Sonntag ein Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst getötet.

Vienau (he) - Nach der Familientragödie, die am Wochenende Vienau erschütterte, hat sich die Kirchengemeinde entschlossen, am heutigen Mittwoch, 29. März, die Vienauer Kirche von 17 bis 19 Uhr zu öffnen.