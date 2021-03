Seit Jahren gehen die Mitgliederzahlen der Kirchengemeinden zurück. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie darauf aus?

Salzwedel l Zumindest eine weitere Zunahme des Rückgangs der Mitgliederzahlen der Evangelischen Kirchengemeinden im Altmarkkreis Salzwedel durch die Corona-Pandemie verneint Superintendent Matthias Heinrich auf Volksstimme-Nachfrage. Genaue Zahlen aus dem vergangenen Jahr liegen ihm , erklärt er, allerdings noch nicht vor. Die Statistik wird in der Kirche dezentral, also von jeder Gemeinde eigenständig geführt.



Einen deutschlandweiten Überblick veröffentlichte die Evangelische Kirche aber. Demnach gab es vor fünf Jahren (Stand 31.12.2015) noch 22.272.000 Angehörige der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ende 2018 waren es noch 21141000 und die aktuellste Zahl, von Ende 2019, gibt noch 20.713.000 an. Mit der römisch-katholischen Kirche verhält es sich ähnlich. Die Zahl sank von 23.762.000 (31.12.2015) bis auf 22.600.000 (31.12.2019).



Negativ wirkt sich das Corona-Virus auf jeden Fall auf die Besucherzahlen im Gottesdienst aus. Zwar wären in der zweiten Welle auch Präsenzgottesdienste erlaubt, viele Gläubige würden diese aber dennoch nicht besuchen, weiß Heinrich.



„Es gibt in den einzelnen Gemeinden ganz unterschiedliche Alternativ-Angebote, zum Beispiel Video-Übertragungen per Zoom oder Telefon-Gottesdienste. Natürlich finden auch Präsenzgottesdienste, teilweise mit zusätzlicher Übertragung, statt, aber diese werden sehr unterschiedlich angenommen“, so der Superintendent weiter. In größeren Dorfkirchen, die viel Platz bieten und in die vielleicht ohnehin nur zehn Gemeindemitglieder kommen, so dass sich einfach an die Regeln der Eindämmungsverordnung gehalten werden kann, gebe es noch regelmäßige Besucher, informiert der Superintendent.



Doch nicht nur die Gottesdienste fehlen den Gemeindemitgliedern. Auch die Gemeindenachmittage und Chortreffen werden schmerzlich vermisst, sind sie doch für viele früher eine gute Möglichkeit zum sozialen Kontakt gewesen.



Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gestaltet sich ebenfalls schwierig. Hier wird viel über die moderne Technik gelöst. Whatsapp, die Video-Telefonie-Software Zoom, oder das normale Telefon werden für den Austausch genutzt, teilweise wird Arbeitsmaterial verschickt. Die Konfirmanden-Gottesdienste finden wenn möglich unter der Woche weiterhin statt. Vieles sei auch vom jeweiligen Pfarrer abhängig. „Da ist jeder anders aufgestellt, je nach Begabung – der eine ist technikaffin, ein anderer weniger“, so Heinrich. Viele ältere Gläubige würden auch auf den Fernsehgottesdienst ausweichen.



Die moderne Technik würde aber teilweise auch für nette, kleine Geschichten zum Schmunzeln sorgen. So wird bei der Übertragung der Gottesdienste die Leitung vom Pfarrer oft schon einige Minuten vor Beginn für alle freigeschalten, so dass sich die Gemeindemitglieder unterhalten können. Bei einer älteren Dame habe der Enkel geholfen, damit sie am Telefongottesdienst teilnehmen kann. Diese fragte dann nach einer Weile für alle hörbar: „Ja und wo sehe ich ihn denn nun?“



Für die Zukunft hoffen die Kirchenmitglieder also darauf, dass ihre Veranstaltungen bald wieder wie gewohnt stattfinden können.